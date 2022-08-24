Mezarlıktaki gösteriye polis müdahale etti: 9 gözaltı

Ordu’da 12 Eylül öncesi radikal sol hareket içerisinde yer alan, 78 kuşağından olan ve önceki gün Muğla’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gökhan Gür’ün cenazesinde çıkan arbede sonucu 9 kişi gözaltına alındı.

Cenazesi Muğla’dan memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesine getirilen Gökhan Gür’ün tabutunu ailesinden alarak sloganlar ve ellerinde flamalar eşliğinde mezarlığa götürmek isteyen grup, cenazeyi siyasi bir gösteriye çevirdi. Güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen slogan ve radikal sol söylemlerine devam eden gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Bu sırada çıkan arbedede 9 kişi gözaltına alındı.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından gösterilerine devam eden grup daha sonra dağıldı. Gözaltına alınan 9 kişinin adli işlemleri sürüyor.