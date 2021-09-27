banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
Sarıgül'ün partisinde toplu istifa!
40 TL'ye hamsi mi olur!
40 TL'ye hamsi mi olur!
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Trafikte çakar, makas ve drifte 8 ayda toplam 54 bin TL ceza kesildi
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?
Erdoğan hangi gazeteyi okuyor?

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Adıyaman'da mezarlık toprağa yarı gömülü halde bulunan bebeğin annesi ve anneannesi, serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazının ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Asayiş 27.09.2021, 11:28
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

ADIYAMAN - Bahçecik Mahallesi'nde toprağa yarı gömülü bulunarak hastaneye kaldırılan bebeğin gözaltına alınan anne ve anneannesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcılığınca yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden annenin, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

Kadın ve annesinin emniyetteki sorgusu devam ederken, tedavisi süren bebeğin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmiş, polisin çalışması sonucunda bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alınmıştı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. Samsunspor 5 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0