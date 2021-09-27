Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı

ADIYAMAN - Bahçecik Mahallesi'nde toprağa yarı gömülü bulunarak hastaneye kaldırılan bebeğin gözaltına alınan anne ve anneannesinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Gülçin E. (17) ile anneannesi Ülkü E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Cumhuriyet savcılığınca yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"BEBEKTEN KURTULMAK İÇİN ANNEMLE PLAN YAPTIK"

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden annenin, "Eşim cezaevinde ve yasak ilişkiden kız bebek dünyaya getirdim. Bebekten kurtulmak için annemle birlikte bu planı yaptık" dediği öğrenildi.

BEBEK KORUMAYA ALINACAK

Kadın ve annesinin emniyetteki sorgusu devam ederken, tedavisi süren bebeğin ise hastaneden taburcu edilmesinin ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Bahçecik Mahallesi'nde Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmiş, polisin çalışması sonucunda bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alınmıştı.