Mezarlıkta 'korsan hoca' avı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 'tam kapanma'da aldıkları özel izinlerle yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyenler, mezarlıklara akın etti. Mezarlıklarda vatandaşları ellerinde dini kitaplar olan 'korsan hoca'lar karşıladı.

Kendilerine 'din görevlisi' izlenimi veren bu kişiler, vatandaşlara önce başsağlığı dileyip, sonra da dua okumayı teklif etti. Yanlarında yaşı küçük çocukları da gezdiren bu kişilerin, dua ve mezar sulama işlemi sonrası vatandaşlardan para aldıkları görüldü.

'KORSAN HOCA'LAR DUALARI OKUYAMADI

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘korsan hocalar’ ile ilgili olarak Asri Mezarlığı’na operasyon düzenledi. Operasyonda, kendisini 'din görevlisi' olarak tanıtan kişilerden hiçbirinin ne dua okuma ne de tam kapanmada sokağa çıkma izni olmadığı tespit edildi.

Polisin 'korsan hoca'lardan dua okuma isteği ise karışılıksız kaldı. Kişilerin hiçbirisi duaları tam okuyamadı. Şahıslara dua okuma yetki belgeleri olmadığından ve tam kapanmada sokağa çıkarak pandemi kurallarına ihlalden para cezası kesildi.

'Korsan hocalar' daha sonra mezarlıktan gönderildi.