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Mezarlıkta alkol alıp, kabirlerdeki demirleri çaldılar
Diyarbakır’da mezarlığa giren şahıslar, alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra kabirleri yıkarak betonların içerisinde yer alan demirleri çalıp kaçtı.
Asayiş 10.09.2022, 11:12
Diyarbakır’da mezarlığa giren şahıslar, alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra kabirleri yıkarak betonların içerisinde yer alan demirleri çalıp kaçtı.
Olay, önceki gece Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre göre kimliği belirsiz şahıslar, girdikleri mezarlıkta alkol ve uyuşturucu madde kullandıktan sonra mezarlara zarar verdi. Şahıslar bununla da yetinmeyerek, kabirlerin etrafında bulunan demir korkuluklar ile kabirdeki betonları parçalayarak içerisindeki demirleri de alıp kayıplara karıştı. Mezarlıkları ziyarete gelen vatandaşlar gördükleri karşısında şok yaşarken, zarar verilen mezarları cep telefonu ile görüntüledi.
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