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Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, kimliği belirsiz bir grup girdikleri mezarlıkta mezar taşlarını kırıp çeşmeleri tahrip etti.

Asayiş 01.12.2020, 12:14
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Mezar taşlarını söküp çeşmeleri tahrip ettiler
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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, kimliği belirsiz bir grup girdikleri mezarlıkta mezar taşlarını kırıp çeşmeleri tahrip etti.

Çınar’da bulunan Mediumum mezarlığına giren kimliği belirsiz kişiler, mezar taşlarını taşlarla kırıp yerinden söktü. Zanlılar daha sonra mezarlık içinde bulunan çeşmeleri de tahrip etti. Mezarlığa gelen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, vatandaşlar zanlının en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını istedi. Vatandaşlardan Selim Ektiren, bir ölünün mezarından ne istenildiğini merak ettiğini söyledi. Ektiren, "Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Bir ölünün mezarından ne istenir. Mezarlıkta eşim de bulunuyor. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Umarım en kısa sürede bulunur ve cezasını alır" dedi.
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