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Mezar taşını dahi çalan define avcılarına polis operasyonu
AFYONKARAHİSAR’DA POLİS MEZAR TAŞINI DAHİ ÇALAN 5 DEFİNE AVCISINI YANLARINDA ROMA DÖNEMİNE AİT 355 ADET SİKKE VE ÇEŞİTLİ OBJELERLE YAKALADI.
Asayiş 27.07.2020, 20:36
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Afyonkarahisar’da polis mezar taşını dahi çalan 5 define avcısını Roma dönemine ait 355 adet sikke ve çeşitli objelerle birlikte yakaladı.
Olay, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Takibin ardından ekipler şüphelilerin ev ve eklentilerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda Roma dönemine ait mezar taşı, 355 sikke, 25 çeşitli obje, 4 yüzük, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda A.B., A.Y., E.Ö., M.T., ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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