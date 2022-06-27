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Mezar kazarken patlamamış top mermisi buldu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde mezar kazan vatandaş, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi buldu.

Asayiş 27.06.2022, 21:05
Mezar kazarken patlamamış top mermisi buldu

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yenipazar Mahallesi’nde mezar kazan vatandaş, Milli Mücadele döneminden kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi buldu.

Yenipazar Mahallesi’nde yaşayan E.G. (50), mahalle mezarlığında mezar kazdığı esnada Milli Mücadele döneminden kalma bir patlamamış top mermisi buldu. E.G. durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Toprak içerisindeki küflü, paslı ve menşei belli olmayan top mermisinin yarın Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği öğrenildi.

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