Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satanlara ceza yağdı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, meyve suyu kutusuna gizledikleri uyuşturucunun sevkiyatını yaparken yakalanan 4 sanık, yargılandıkları Ağır Ceza Mahkemesi’nce toplam 55 yıl hapis ve 110 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

11 Ekim 2021’de meydana gelen olayda, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep’ten gelen bir otomobili şüphe üzerine durdurmuş, araçta arama yapan ekipler, meyve suyu kutularına gizlenmiş şekilde 962,26 gram sentetik uyuşturucu madde ile 96 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sanıklar hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar A.M.H., A.R. ve M.H. ile tutuksuz yargılanan E.S. katıldı.

Sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, her bir sanık için de 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Tutuklu yargılanan şüpheliler A.M.H., A.R. ve M.H. ile karar duruşmasında tutuklanan E.S., Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.