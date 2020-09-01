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Meyve suyu kutusuna zulalanmış 600 gram esrar bulundu
BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA MEYVE SUYU KUTUSU İÇERİSİNE SAKLANMIŞ HALDE 600 GRAM TOZ ESRAR BULUNDU. GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Asayiş 01.09.2020, 12:06
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, meyve suyu kutusu içerisine saklanan 600 gram toz esrar bulundu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen, M.T., A.Y.D., R.A. ve M.E.R. gözaltına alınd. Ekiplerin şüphelilerin ikamet ve araçlarında yaptıkları aramada ise, meyve suyu kutusuna saklanmış halde 600 gram toz esrar ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan, M.T., A.Y.D., R.A. ve M.E.R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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