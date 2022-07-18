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Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meyve veren ağaçların olduğu çalılık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.

Asayiş 18.07.2022, 10:51
Meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alan alev alev yandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde meyve veren ağaçların olduğu çalılık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından da görüldü.

Yangın, Çenedağ Mahallesi Turfan Sokak’ta bulunan çalılık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve ağaçlarının bulunduğu çalılık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sebebiyle meyve ağaçları da zarar gördü. Öte yandan, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü.

Kundaklama şüphesi bulunan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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