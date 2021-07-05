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Meydandaki tartışma büyüdü, bir kişi silahla yaralandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ayağından vuruldu.

Asayiş 05.07.2021, 18:12
Meydandaki tartışma büyüdü, bir kişi silahla yaralandı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişi ayağından vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Heykel meydanında iki şahıs arasında çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu. Ayağından vurulan A.Y 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayın şüphelisi olduğu iddia edilen S.U. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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