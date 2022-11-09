Meydan muharebesi değil, kiracı ile ev sahibi kavgası

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık yüzünden çıkan kavga meydan muharebesini aratmadı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve tokatla birbirlerine giren tarafları ayırmak için polis ekipleri biber gazı kullanırken, olayda 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi 3543. Sokak üzerinde iddiaya göre kiracı B.Ç. ev sahibi kadın G.H.’nin borçlarına kefil olduğu için ödediğini, bundan dolayı da kirasını vermediğini iddia etti. Ev sahibi G.H. de, iddiaları kabul etmeyerek, B.Ç.’yi kirasını ödemediğinden dolayı icraya verdi. İcra sonucu B.Ç. oturduğu evden çıkarılırken, iki grup evin önünde birbirlerine hareket ederek, tartışmaya başladı.

Kadınların da karıştığı kavga kamerada

Çıkan tartışma bir süre sonra kavga dönerken, iki grup arasında kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada, birbirlerine tekme ve yumruklarla giren şahıslar, polis ekiplerinin biber gazı ile müdahale etmesiyle ayrıldı. Ev sahibi G.H. bu arada aldığı yumruk darbesi ile yere düşerken, yaşanan kavga saniye saniye kameraya yansıdı. Polis ekipleri kavgaya karışan kiracı B.Ç. ile beraber 3 kişiyi gözaltına alırken, kavgada yaralanan ev sahibi G.H. ve oğlu O.H. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay, kiracıların evlerinin taşımasının ardından sona erdi.