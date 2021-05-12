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Meydan dayağı yiyen genç bankaya sığındı

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Asayiş 12.05.2021, 13:52
Meydan dayağı yiyen genç bankaya sığındı

Adana’da yaklaşık 15 kişinin darp ettiği genç, bankaya sığınarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Metin D.’nin yaklaşık 15 kişi yolunu kesti. Gencin yolunu kesen grup, Metin D.’yi sokak ortasında öldüresiye darp etti. Çevredekilerin yardımıyla grubun elinden kaçan genç, yakındaki bir bankaya sığındı. Bankanın güvenlik görevlisi durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Metin D.’nin bankaya sığındığını gören grup olay yerinden kaçarken, yaralı genç gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
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