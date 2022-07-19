Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kayısı hasadıyla birlikte mevsimlik tarım işçilerin de zorlu mesaisi başladı. Çevre illerde kente gelen tarım işçileri kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor.

Dünya kayısı başkenti olarak adlandırılan Malatya’da kayısı hasadı sürerken, kente çevre illerden gelerek kayısı da çalışan tarım işçileri ise kavurucu sıcak altında mesai yapıyor. Günün ilk ışıklarıyla kayısı bahçelerinin yolunu tutarak akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdüren tarım işçileri bir yandan kavurucu sıcaklarla mücadele ederken diğer taraftan da konaklama sorunları nedeniyle zor şartlar altında ekmek mücadelesi veriyor.

35 kişilik akraba grubuyla Akçadağ’a çalışmaya geldiklerini kaydeden Şahin Susan ile Çiçek Bozdağ, “Şanlıurfa’dan geldik, 35 kişiyiz. Sabah 04.00’ten akşam 17.00’ye kadar sıcak altında çalışıyoruz“ diye konuştular.