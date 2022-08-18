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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorku devrildi: 7 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 18.08.2022, 20:49
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorku devrildi: 7 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör römorkunun devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Başoğlu Mahallesi Körük Sokak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.T. idaresindeki 54 AAZ 601 plakalı traktörün römorku devrildi. Meydana gelen kazada römorkta bulunan 7 mevsimlik tarım işçisi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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