Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüsle minibüs çarpıştı: 6 yaralı
SOMA İLÇESİNDE MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSLER ÇARPIŞTI, 6 KİŞİ YARALANDI
Manisa’nın Soma ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otobüs çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle park halindeki 3 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre kaza Soma’nın Atatürk Mahallesi’nde Rıfat Karaca Caddesi ile Vehbi Tüzel Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Vehbi Tüzel Caddesi üzerinden gelen A.S. idaresindeki 45 J 5517 plakalı servis minibüsü, Rıfat Karaca Caddesi’nden Vehbi Tüzel Caddesi’ne dönerken Dörtyol’da 45 J 5609 plakalı T.K. idaresindeki otobüsle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 mevsimlik tarım işçisi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs ve otobüs park halindeki 3 otomobilde de maddi hasara neden oldu.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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