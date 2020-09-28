Metruk binaya kumar operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen baskında metruk bir binada kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası kesildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesinde metruk binada kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira ceza kesildi. Operasyonda 679 iskambil kağıdı ve masada toplanan 6 bin 400 liraya el konuldu.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde masada kumar oynayan kişilerin polisi görünce etrafa koşuşturmaları ve bazı kişilerin de pencereden atlayarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.