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Metruk binaya kumar operasyonu

HATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNDE DÜZENLENEN BASKINDA METRUK BİR BİNADA KUMAR OYNADIKLARI BELİRLENEN 4 KİŞİYE 4 BİN 900 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

Asayiş 28.09.2020, 10:50
Metruk binaya kumar operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen baskında metruk bir binada kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası kesildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesinde metruk binada kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak maske takmayan 8 kişiye de 7 bin 200 lira ceza kesildi. Operasyonda 679 iskambil kağıdı ve masada toplanan 6 bin 400 liraya el konuldu.

Operasyon, polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde masada kumar oynayan kişilerin polisi görünce etrafa koşuşturmaları ve bazı kişilerin de pencereden atlayarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor.

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