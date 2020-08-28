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Metruk binalar didik didik arandı
EDİRNE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDE BULUNAN YÜZLERCE METRUK BİNA VE ÇEVRESİNDE GEREKLİ ARAMA TARAMA FAALİYETLERİNİN YANI SIRA ŞÜPHELİ ŞAHISLARA YÖNELİK GBT SORGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Asayiş 28.08.2020, 13:43
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan Türkiye geneli “Güven Huzur Uygulaması" kapsamında, Edirne’de özel harekat polislerinin de katılımıyla metruk binalarda arama yapıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği polisleri ve Özel Harekat Polisleri tarafından kent merkezinde bulunan yüzlerce metruk bina ve çevresinde gerekli arama tarama faaliyetlerinin yanı sıra şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması gerçekleştirildi.
“Milletsiz devlet, devletsiz millet olmaz”
Polis ekipleri tarafından GBT sorgulaması yapılan Hüsamettin Akan’da denetimlerden memnun olduğunu belirterek, “Allah polisimizi başımızdan eksik etmesin. Milletsiz devlet, devletsiz millet olmaz” dedi.
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