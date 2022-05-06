Metruk binadaki hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Erzurum’da metruk binadan hırsızlık yaptığı iddia edilen çocuk gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Yakutiye İlçesi Yoncalık mahallesi Dereboyu Sokakta metruk bir binada hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Buna ve çevresinde araştırmalarını sürdüren asayiş ekipleri bina içerisinde şüpheli çocuğu gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken bina sahipleri yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı tedirgin olduklarını dile getirdiler.

Bina sahibi Ahmet Aktürk, “Son zamanlarda kendi evime dahi 4-5 kez hırsızlık yaşandı. Elektrik kabloları, su sayaçları çalındı. Hırsızlarla baş edemiyoruz. Kapıları pencereleri kırılmış. Şüphelileri görünce hemen polise haber verdim. Sağolsunlar gelip hemen yakaladılar” diye konuştu.