Metruk binada izinsiz kazıya soruşturma başlatıldı

Mersin polisi, metruk bir binada izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Savcılık, izinsiz kazı yapanların bulunması için soruşturma başlatırken, açılan çukur yeniden kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan metruk bir binada uzun süredir izinsiz kazı yapıldığı yönünde bilgiye ulaştı. Bunun üzerine belirlenen yerde inceleme yapan ekipler, ikametin bahçesinde yaklaşık 10 metre derinliğinde bir çukur olduğunu, üstünün de örtüldüğünü tespit etti.

İzinsiz kazıyla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.