Metruk binada çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen yangında boş durumda olan daire tamamen yandı. Beşeylül Mahallesi İnkılap Caddesi’nde Fedai Gün’e ait olduğu öğrenilen binanın 3. katında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap çatısı olan dairenin çatısı ve içi tamamen yanarken yangında evde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.