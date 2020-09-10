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Metruk binada cesedi bulunmuştu, cinayetin zanlısı yakalandı
BATMAN’DA ÖNCEKİ GÜN METRUK BİR BİNADA CESEDİ BULUNAN 59 YAŞINDAKİ VEYSİ TUZLA'NIN KATİL ZANLISI YAKALANDI.
Asayiş 10.09.2020, 18:33
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Batman’da önceki gün metruk bir binada cesedi bulunan 59 yaşındaki Veysi Tuzla’nın katil zanlısı yakalandı.
Batman’da 59 yaşındaki emekli Veysi Tuzla, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir metruk binada bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler Tuzla’yı öldüren 18 yaşındaki cinayet zanlısı Y.Ç.’yi kısa sürede yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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