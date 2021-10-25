banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

Metruk bina yıkımında ölümden döndü

Kırşehir’de, metruk bina yıkımı esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutu içerisinde kaldı.

Asayiş 25.10.2021, 16:57
Metruk bina yıkımında ölümden döndü

Kırşehir’de, metruk bina yıkımı esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutu içerisinde kaldı.

Kentte Medrese 95. Sokak üzerinde uzun süredir metruk halde olan binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım esnasında otomobil ile yoldan geçen vatandaş toz bulutunun içerisinde kaldı, ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye amatör kameralar tarafından kaydedildi. Bölge halkı yıkım sorumluları hakkında şikayetçi oldu. Yıkımı yapan firma yetkilisi Mehmet Karadoğan ise tüm izin ve güvenlik önleminin alınarak yıkım işleminin yapıldığını söyledi. Karadoğan, "Biz taşeron firmayız. Burası ise metruk yapı. Bina çürük ve yıkılması lazım. Çevre güvenliğini aldıktan sonra yıkım işlemine başladık" dedi.

"Mahalleli tozdan şikayetçi olmuş"

Bölge halkının yıkım esnasında kalkan tozdan şikayetçi olduğunu aktaran Karadoğan açıklamasında, "Kalkan tozdan mahalleli şikayetçi olmuş, hiçbir mal ve can kaybı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Mahalleli sağduyulu değil, tozdan şikayetçi olunmuş. Binanın çürük raporu da var. Belediyeden alınan yıkım ruhsatı da elimizde var. Ancak toz, duman ve gürültüden şikayetçi olunmuş. Bina yıkımında gürültü de ister istemez oluyor" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2