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Metruk bina alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Asayiş 18.04.2021, 21:08
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Metruk bina alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Yangın saat 19.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde Hüseyin Gün’e ait 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alev alev yanan evi görenler durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu ev küle dönerken, iş makinesiyle yıkıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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