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Metronun önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi

Bursa’da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı. Makinistin şahsın tavırlarından şüphelenerek yavaşlaması büyük bir faciayı önledi.

Asayiş 14.08.2022, 11:37
Metronun önüne atlayan şahıs yürekleri ağza getirdi

Bursa’da bir kişi istasyonda durmak üzere olan metronun önüne atladı. Makinistin şahsın tavırlarından şüphelenerek yavaşlaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, metro istasyonda duracağı esnada bir anda önüne atladı. Makinistin şahsın hareketlerinden şüphelenerek olay öncesi yavaşlaması muhtemel bir faciayı önledi. Yolcuların yürekleri ağza gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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