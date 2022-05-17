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Metrodaki bıçaklı saldırı olayında güvenlik görevlisine dava

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle Emrah Yılmaz’ın yargılandığı dava sürerken, metronun güvenlik güvenlisi hakkında da ’görevi kötüye kullanma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, güvenlik görevlisinin yolcuların can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevinin gereklerini yapmayarak ihmalkar davrandığı belirtildi.

Asayiş 17.05.2022, 11:59
Metrodaki bıçaklı saldırı olayında güvenlik görevlisine dava

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle Emrah Yılmaz’ın yargılandığı dava sürerken, metronun güvenlik güvenlisi hakkında da ’görevi kötüye kullanma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, güvenlik görevlisinin yolcuların can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevinin gereklerini yapmayarak ihmalkar davrandığı belirtildi.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle Emrah Yılmaz’ın 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürerken, metro istasyonunda özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Okan B. hakkında da dava açıldı.

“El dedektörü bulundurmadı"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz’ın Huzurevi Metro İstasyonunda turnikelerden sonra metal kapı dedektöründen geçerek metroya giriş yaptığı, sinyal veren kapı dedektöründen şahsın giriş yaptığı sırada güvenlik kabininde olması gereken ve sinyal üzerine gerekli işlemleri yapması gereken görevli Okan B. isimli güvenlik görevlisinin yerinde olmadığı anlatıldı. Güvenlik görevlisinin Yılmaz’ı durdurmadığı, turnikelerin yanında elinde bulunan cisimle meşgul olduğu, güvenlik masası üzerinde veya elinde el dedektörünü de bulundurmadığı belirtildi. Özel güvenlik görevlisi Ünal A. ile sorumlu güvenlik şefi Ahmet K.’nın ifadelerinin alındığı, tanıkların ifadelerinde, güvenlik görevlisinin her an kullanabilecek şekilde el dedektörünü hazır etmesi gerektiğini söyledi.

‘2 yevmiye ceza’

Okan B. hakkında çalıştığı güvenlik şirketi tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı vurgulandı. Şüpheli hakkında talimat ve genelgelere aykırı hareket ettiği ve görevine karşı kayıtsız veya ilgisiz kalmasından dolayı kusurun ağırlığı göz önünde bulundurularak üst sınırdan ‘2 yevmiye’ ceza ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi. Şüphelinin görevi dolayısıyla alması gereken tedbirleri almakta ihmalkar davrandığı ve bu bağlamda kusurlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

‘Sinyal vermedi’ diyerek kendini savundu

Güvenlik görevlisi Okan B. ifadesinde, Emrah Yılmaz’ın normal yolcular gibi kartını basarak turnikelerden geçtiğini, metal kapı dedektörünün hiçbir şekilde bıçağa duyarlı olmadığını ve sinyal vermediğini söyledi. Eğer cihaz sinyal verseydi şahsı durdurabileceğini, kamera görüntülerindeki durduğu yerin sebebinin HES kodu uygulaması yapması gerektiğinden dolayı olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.

Şüphelinin, yolcuların can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevinin gereklerini yapmakta ihmalkar davrandığının kaydedildiği iddianamede, Okan B.’nin “görevi kötüye kullanma” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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