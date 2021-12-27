Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluğunun devamına karar verildi

Kadıköy metrosunda tartıştığı anne ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y.’nin aylık yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. çıkarıldığı mahkemece ’silahla tehdit’, ’halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ ve ’basit yaralamaya teşebbüs’ suçlarından tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aylık tutukluluk incelemesi için dosyayı Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne göndererek, şüpheli Emrah Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan şüpheli Emrah Y. savunmasında, “Eski beyanlarımı tekrar ederim. Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu duruma gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur” diyerek tahliyesini istedi.

Tutukluluğu devam edecek

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutukluluk halinin devamına yönelik talebi kabul etti. Şüpheli Emrah Y.’nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, kaçma şüphesi, delillerin toplanmamış oluşu, ölçülülük ilkesi, cezanın alt ve üst limiti ve tutuklu kalınan süreyi göz önünde bulundurarak şüpheli Emrah Y.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.