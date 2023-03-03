Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası 7 yıla düşürüldü

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 2 kadın yolcuya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırılan Emrah Yılmaz, istinafın bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada 7 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda, 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapse çarptırılan Emrah Yılmaz, istinafın 2 suç yönünden bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10 Ceza Dairesi, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçları yönünden yerel mahkemenin kararını onarken, "silahla tehdit" ve "halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde tehdit" suçları yönünden ise hükmün bozulmasına karar vermişti.

İstinafın kararının ardından dava yerel mahkemede yeniden görüldü. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Emrah Yılmaz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Birsen Baş Topaloğlu, "Bozma ilamının aleyhe olan gerekçe ve hüküm kısmına katılmıyoruz. Görüntü çözüm tutanaklarında sanığın olaya müdahale etmeye çalışan metrodaki erkek bir şahsa karşı tehdit içerikli sözler söylediği tespit edilmiştir. Kanaatimizce, burada halka karşı tehdit suçu oluşmuştur. Sanığın bu eylemden ötürü de cezalandırılması gerekmektedir" dedi.

Sanık Emrah Yılmaz son savunmasında ve sözünde, "Adil bir karar verilmeyeceğini düşünüyorum. Mağdur Azize ile tartışırken yerimden hiç kalkmadım. Olay kapanacakken Senanur olaya müdahil oldu. Kendisinin bana tekme attığını Azize doğruladı. Bu hususlar araştırılmadı. Kamera kayıtları eksik toplandı. Katılanların mağdur olduğunu düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

Sanık avukatı ise, "Bozma ilamı savunmalarımızı destekler mahiyettedir. Müvekkilim üzerine atılı halka karşı tehdit suçundan beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte olursa lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

7 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Emrah Yılmaz’ın müştekiler Senanur Damgacı, Mihdiye Damgacı ve Azize Nur Kaya’ya yönelik "silahtan sayılan bıçakla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Yılmaz hakkında, "halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde tehdit" suçundan hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi. İstinaf mahkemesinin onadığı karar ile birlikte sanık toplamda 7 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 2 kadın yolcuya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, 11 Ekim 2022 tarihinde, "hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan 6 ay, "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 3 ay, "halk arasında korku ve panik oluşturacak şekilde tehdit" suçundan da 4 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.