Metrodaki bıçaklı saldırgandan şok savunma: "Biletmek için arka cebimde bulunan bıçağı linç edilmekten kurtulmak için elime aldım"

İstanbul’da, Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek saldıran şüphelinin polis ifadesine ulaşıldı. hakaretler savurdu. Saldırgan gece saatlerinde yakalanmış, savcılığa çıkarılmıştı.

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savuran zanlı Emrah Y.’nin polise verdiği ifadelere ulaşıldı.

Dün akşam meydana gelen saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan ve bugün öğle saatlerinde savcılığa sevk edilen şüpheli Emrah Y.’nin olaya ilişkin emniyette verdiği ifadede,

Maltepe’den Ataşehir’e bıçak biletmek için evden çıktım. Maltepe’de metroya bindim. Metroda maskesi yarım kapalı olan bir kadını korona virüs var, maskenizi takın diye uyardım. Bu bayan ‘kapatmayacağım siz katılamazsınız’ dedi. Ben bu kadınla konuşurken tanımadığım başka bir kadın ile annesi olaya karıştı. Kadın bana döner tekme attı. Genç bayan küfürlü ifadeler kullandı. Biletmek için arka cebimde bulunan bıçağı çıkartarak linç edilmekten kurtulmak için elime aldım. Ben de bu kadın ve annesinden şikayetçiyim” dediği öğrenildi.