Metrocity’nin Genel Müdürü yangınla ilgili konuştu

Metrocity Genel Müdürü Ali İhsan Atar, yangına ilişkin “Tahmin ettiğim, izolasyonların yanmasından kaynaklı büyük bir duman çıktı” dedi.

Levent Büyükdere Caddesi’nde bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi’nde bugün saat 12.45’te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çatı alevlere teslim olmuş ve binadan yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görünmüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkı edilmişti. Yangın Metrocity Genel Müdürü Ali İhsan Atar, yangınla ilgili konuştu.

“İtfaiye ve AFAD’a gerekli bilgileri verdik”

Yangınla ilgili konuşan Metrocity Genel Müdürü olan Ali İhsan Atar, “Şu anda alışveriş merkezinin tamamını tahliye ettik. Yangın fanlarımızı çalıştırdık ve teknik ekibimizle birlikte 8 dakika içerisinde itfaiye, AFAD, ambulans burada oldu. Emniyet müdürü, kaymakam, belediye başkanı geldi. Şu anda yangını kontrol altına aldık. Sadece soğutma çalışmaları devam ediyor. İçeride duman oluştu. Ama yukarıdan baktığımız kadarıyla duman tahliye fanlarımız çalıştığı için sadece zemin katla sınırlı kaldığını düşünüyoruz. Daha içeri giremedik. Zemin katta itfaiyenin sulamasından dolayı su oluştu, onun dışında şu anda başka hiçbir şey yok. Otopark ya da diğer katlarda sudan kaynaklı belki sızıntılar vardır. Alışveriş merkezindeki diğer dükkanlar kapalı. En önemlisi paniğe sebep vermeden biz bunu gerçekleştirdik. Yangının nasıl çıktığını bilemiyoruz. İtfaiye bakacak, araştırmasını yapacak. Kapalı mağazanın belediyeyle sorunları var mı yok mu bilemiyoruz. Mağaza yaklaşık 1 aydır kapalıydı. Yangın çıkan bölgenin üstünde hiçbir şey yoktu. Eğer üstünde konut olsaydı bizim için daha da sıkıntı olacaktı. Ama bunu Allah’ın izniyle çok başarılı bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Şu anda can kaybı ve yaralının olmadığını düşünüyoruz. İtfaiye ve AFAD’a gerekli bilgileri verdik. Tahmin ettiğim izolasyonların yanmasından kaynaklı büyük bir duman çıktı” açıklamasında bulundu.