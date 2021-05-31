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Metrobüsün üstünde 5 durak gitti... Tehlikeli yolculuk kamerada!

İstanbul’da adrenalin tutkunu genç, Merter’de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.

Asayiş 31.05.2021, 14:59 31.05.2021, 15:01

İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

Metrobüsün üstünde yatarak seyretti

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.

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