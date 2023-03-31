Metrobüsteki bıçaklı saldırganın yargılanmasına devam edildi

İstanbul’da bir metrobüs durağında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle karşı tarafı bacağından bıçakladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Müşteki avukatı Tolga Cangüloğlu beyanında, “Eylem kasten öldürmeye teşebbüstür. Tutuksuz kalması vicdanları sızlatmıştır” dedi.

İstanbul Zeytinburnu’nda 2 Şubat 2022 tarihinde Merter metrobüs durağında tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Mustafa Köklü’yü bacağından iki kez bıçakladığı ve Murat Köklü’yü elinden yaraladığı iddia edilen sanık Gökay Atilan’ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Gökay Atilan hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı.

“Meşru müdafaa söz konusudur”

Sanık avukatı Salih Can Ertürk beyanında, “Müvekkilimin savunmaları dosya içerisinde bulunan görüntü izleme ve tespit tutanağı ile doğrulanmıştır. Olayın başlangıcı karşı tarafın eylemi nedeniyle meydana gelmiştir. Olayda meşru müdafaa söz konusudur. Sınırın aşılması durumu söz konusu değildir” dedi.

“Eylem kasten öldürmeye teşebbüstür”

Müşteki avukatı Tolga Cangüloğlu beyanında, “Sanık olay günü üzerinde 20 santimetrelik bıçak taşımıştır. Bir kimse bıçak taşıyamaz. Eylem kasten öldürmeye teşebbüstür. Tutuksuz kalması vicdanları sızlatmıştır. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bir kadın korudum başıma gelmeyen kalmadı”

Sanık Gökay Atilan duruşma sonrası yaptığı konuşmada, “Bir kadın korudum başıma gelmeyen kalmadı. Bu kadar kadın cinayeti varken darp edilen bir kadına yardım etmeden duramazdım. Ben doğru olanı yaptım, vicdanım rahat. O kadın o gece evine rahat gitti en azından, kadına müdahale etmemelerini söyleyince gözüme yumruk yedim. İki kişi üzerime abanıp beni nefessiz bıraktı. Etraftan yardım istedim. Kimse gelmeyince kendimi korumak için bıçağı çıkardım” ifadelerini kullandı.

İddianame de Cumhuriyet savcısı, şüpheli Atilan hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan müşteki Mustafa Köklü’ye karşı 6 aydan 1 buçuk yıla kadar, Murat Köklü’ye karşı da 6 aydan 1 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.