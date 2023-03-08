Metrobüsteki bıçaklı saldırgan hakkında 3 yıla kadar hapis talebi

İstanbul’da metrobüs durağında çıkan kavgada karşı tarafı bacağından 2 kez bıçakladığı iddia edilen Gökay Atilan hakkında soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Zeytinburnu’nda 2 Şubat 2022 tarihinde Merter metrobüs durağında bulunan metrobüsün içinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Mustafa Köklü’yü bacağından 2 kez bıçakladığı ve Murat Köklü’yü elinden yaraladığı iddia edilen Gökay Atilan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, alınan raporlarda tarafların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığının tespitine yer verildi.

İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinin çözümünde arbede yaşandığı, Gökay’ın bıçağı savurduğu, Murat Köklü, Mustafa Köklü, eşi ve çocuklarının Gökay Atilan’ı tutarak elinden bıçağı almaya çalıştığı anlatıldı. İddianamede, Gökay Atilan’ın elinde bulunan bıçakla Murat Köklü ve Mustafa Köklü’yü yaraladığına, bu nedenle Gökay Atilan açısından Mustafa ve Murat’a karşı silahla kasten yaralama suçunu işlediği tespitine yer verildi.

İddianamede ifadelere yer verildi

Gökay Atilan ifadesinde, “Murat isimli kişi metrobüste bir kadın ile tartışıyordu. Olaya müdahale edince Murat bana küfretti. Murat yanında bulunan Mustafa ile beraber bana saldırdı. Korktuğum için ve kendimi savunmak için bıçağı çıkardım. Mustafa’nın bacağına bıçağı iki kez vurdum. Bunun için pişmanım” dedi.

Müşteki Murat Köklü ise ifadesinde, “Metrobüste bulunan kadın bana neden baktığımı sordu. Kadına ona bakmadığımı söyledim. Şüpheli bir anda amcam Mustafa’ya saldırdı. Bıçağı amcamın bacağına vurdu. Ben bıçağa sarıldığım için elimden yaralandım” şeklinde konuştu.

Müşteki Mustafa Köklü de beyanında, “Murat’ı kadınla tartışmaması için uyardım. Ardından şüpheli ve tanımadığım iki kişi daha bana saldırdı. Şüpheli Gökay beni bıçakladı. Murat’ın eli kesildi” ifade etti. İddianamede, Gökay Atilan’ın 13 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğuna yer verildi.

Cumhuriyet savcısı, şüpheli Atilan hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan müşteki Mustafa Köklü’ye karşı 6 aydan 1 buçuk yıla kadar, Murat Köklü’ye karşı da 6 aydan 1 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.