Metrobüsteki bıçaklı saldırgan hakim karşısında

İstanbul’da bir metrobüste çıkan kavgada karşı tarafı bacağından bıçakladığı iddia edilen sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Zeytinburnu’nda 2 Şubat 2022 tarihinde metrobüste başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Mustafa Köklü’yü bacağından iki kez bıçakladığı ve Murat Köklü’yü elinden yaraladığı iddia edilen sanık Gökay Atilan hakim karşısına çıktı. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Gökay Atilan hazır bulundu. Duruşmada müştekiler Mustafa Kökçü, Murat Kökçü ve taraf avukatları katıldı.

“Dayanacak gücüm kalmadı, cebimdeki çakıyı çıkardım”

Tutuksuz sanık Gökay Atilan savunmasında, “Olay günü metrobüse binmiştim. Merter durağındaydık. Müşteki Murat Köklü ve çaprazımda oturan kız arasında tartışma yaşanıyordu. Murat Köklü kızın üzerine yürüdü. Kızı dövecekti, kıza küfür etti. O esnada ben ayağa kalktım. ’Karşında kadın var’ dedim. Murat bana da küfretti. Ben ’sen kime küfür ediyorsun’ dedim. Mustafa Köklü yanıma yaklaştı, gözüme yumruk attı. Ben de Mustafa’yı ittim. İkisi birlikte üzerime saldırdılar. Ben yüzümü kapattım. Beni yere yatırmak istediler. Ben direnince arada boğuşma yaşandı. Beni yere eğdiler. Nefesimin kesildiğini söyledim, beni dinlemediler. Dayanacak gücüm kalmadı. Cebimdeki çakıyı çıkardım. Bıçağın sadece uç kısmı dışarda kalacak şekilde tuttum. Geri kalanı avucumun içindeydi. Mustafa ensemden bastırdığı için onun bacağına üç ya da dört kez sapladım. Mustafa’yı kendimden uzaklaştırdım” dedi.

“Sadece genç bir kızı ve kendimi koruma amacıyla hareket ettim”

Sanık Gökay Atilan beyanında, “Murat’a uzaklaştırmak için bıçakla vuruyor gibi yaptım. Mustafa kalktığı yerden geldi bana sarıldı. Bıçak elimdeydi ancak bıçağı kullanmadım. İsteseydim kullanırdım. Mustafa’nın eşi yanıma geldi. Elindeki şemsiyeyle suratıma ve elime vurdu. O esnada yolculara bağırdım polis istedim. Bir iki dakika Mustafa ile sarılmış vaziyette kaldık. Murat yanımızdaydı elimdeki bıçağı istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Daha sonra polis geldi. Polisler geldi ben bıçağı onlara verdim. Bu esnada Murat bana ve polislere saldırmaya başladı. Polis ekipleriyle ben araca giderken Murat karıma ve bana defalarca küfür etti ve beni öldüreceğini söyledi. Ben nezarete alındıktan birkaç saat sonra Murat getirildi. Murat nezaretin kapısında bana saldırmaya çalıştı. Aile olduklarını bilmiyorum. Sadece genç bir kızı ve kendimi koruma amacıyla hareket ettim. Ben Murat Köklü’yü yaralamadım. Benden bıçağı almaya çalışırken yaralanmış olması lazım. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sadece bıçağın ucuyla yaralamadı”

Müşteki Mustafa Köklü ise beyanında, “Hasta ziyaretinden dönüyorduk. Ben uyuyordum, seslere uyandım. Hemen Murat’ın yanına giderek sen diğer tarafa geç dedim. Orada başka insanlar da vardı. Ortalık bir anda karıştı. Benim sanığa karşı herhangi bir sözlü ya da yazılı müdahalem olmadı. Sanık bir anda gelip bıçağı bacağıma iki sefer sapladı. Bıçağı gördükten sonra ben ’bıçak var, uzak durun’ dedim. Hatta sanıktan defalarca bıçağı bırakmasını istedim ancak bırakmadı. Bıçakla saldırmaması için sarıldım. Ben yere düştüm ancak sanık Murat’a saldırınca tekrar sanığa saldırdım. Eşim refleksle sanığa şemsiyeyle ’bıçağı bırak’ diye eline vurdu. Sanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Sadece bıçağın ucuyla yaralamadı. Polisler sanığı götürürken eşim ve çocuklarımın yanında bana ‘size iyi yaptım’ dedi. O esnada ben yerde yatıyordum. Şikayetçiyim. Eşim ve çocuğum olaydan dolayı psikolojik destek aldı” şeklinde konuştu.

“Karnımda da bıçak izi vardı, mont beni korumuş”

Mustafa Köklü savunmasında ayrıca, “Bir insan bir insana bu şekilde bıçakla saldırmaz. Kendisiyle husumetim yoktur. Karnımda da bıçak izi vardı. Mont beni korumuş. Bacağıma bıçak saplanmasından dolayı sürekli ayakta duramıyorum. Bıçak Murat’a denk gelmiş olabilir ben görmedim. Murat bıçağı almaya çalıştı. O esnada yaralanmış olabilir, görmedim” dedi.

“Bıçağı gözü dönmüş gibi sallıyordu”

Müşteki Murat Köklü de beyanında, “Biz ailecek hasta ziyaretinden dönüyorduk. Yeğenimi göz takibiyle takip ediyordum. Hanımefendi ‘neden bakıyorsun’ dedi. Ben de ’size bakmıyorum yeğenimi gözümle takip ediyorum’ dedim. Tartışma sırasında amcam, ‘karşındaki bayan tartışma’ dedi. Beni oradan kaldırdı. Ben kadına ya da sanığa bir şey söylemedim. Amcam beni kaldırınca beni bir şahıs kenara çekti. O sırada sanık amcamın bacaklarına bıçak sapladı. Sanığın elinden bıçağı almaya çalıştım. O esnada sanık bilerek bıçağı elime soktu elim kesildi. Amcam yere düştü. Amcam araya girmeseydi bıçakla beni yaralayacaktı. Belki öldürebilirdi de, daha sonra bekçiler geldi olaya müdahale oldu. Sanıktan şikayetçiyim. Yanımızda yengem ve yeğenlerimiz vardı. Bıçak onlara da gelebilirdi. Bıçağı gözü dönmüş gibi sallıyordu” diye konuştu.

Sanık avukatı ise, "Müştekilerin beyanları birbirlerini tutmamaktadır. Hayal ürünü bir senaryo vardır. Müvekkilim genç kızı korumak amacıyla hareket etmiştir. Kendini korumak için bıçağını çıkarmıştır. Kendisi de yaralanmıştır" dedi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Zeytinburnu’nda 2 Şubat 2022 tarihinde metrobüs durağında tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Mustafa Köklü’yü bacağından 2 kez bıçakladığı ve Murat Köklü’yü elinden yaraladığı iddia edilen Gökay Atilan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, alınan raporlarda tarafların basit tıbbi müdahalede ile giderilebilir ölçüde yaralandığının tespitine yer verildi. İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinin çözümünde arbede yaşandığı, Gökay’ın bıçağı savurduğu, Murat Köklü, Mustafa Köklü, eşi ve çocuklarının Gökay Atilan’ı tutarak elinden bıçağı almaya çalıştığı anlatıldı.

İddianamede, Gökay Atilan’ın elinde bulunan bıçakla Murat Köklü ve Mustafa Köklü’yü yaraladığına, bu nedenle Gökay Atilan açısından Mustafa ve Murat’a karşı silahla kasten yaralama suçunu işlediği tespitine, Atilan’ın 13 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğuna yer verildi. Cumhuriyet savcısı şüpheli hakkında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan müşteki Mustafa Köklü’ye karşı 6 aydan 1 buçuk yıla kadar, Murat Köklü’ye karşı da 6 aydan 1 buçuk yıla kadar olmak toplamda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.