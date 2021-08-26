banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Didem Arslan’dan eleştirilere yanıt
Didem Arslan’dan eleştirilere yanıt
Filiz Akın taburcu oldu
Filiz Akın taburcu oldu
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Özel okullar öğrencisini de yatırımcısını da kaybetti
Morutan resmen Galatasaray'da
Morutan resmen Galatasaray'da

Metrobüste yankesicilik yapan kadınlar kamerada

İstanbul'da metrobüs duraklarında kalabalıktan da faydalanıp yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 3 kadın güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Asayiş 26.08.2021, 11:21

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Pazar günü Haramidere metrobüs istasyonunda vatandaşların çanta ve ceplerini gözetledikleri görülen 3 kadını takibe aldı. Zanlıların Filipinler uyruklu M.U. isimli kadın şahsı sıkıştırmak suretiyle çantasının içerisinden cüzdanını aldıklarını fark eden ekipler, harekete geçti. Suçüstü gözaltına alınan Y.D. (24) ve B.D. (22) ile N.A. (17) isimli şüpheli şahısların üzerinde bulunan bin TL, 501 dolar ve 5 euro sahibine teslim edildi.

Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin 26.06.2021 - 18.08.2021 tarihleri arasında Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ilçeleri sınırlarındaki farklı metrobüs istasyonlarında meydana gelen 7 ayrı yankesicilik olayının faili olduğunu belirledi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
31°
açık