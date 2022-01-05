Metrobüste yangın paniği

Beylikdüzü’nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylükdüzü’nde geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark ederek yolcuları indiren sürücü, aracı güvenli bölgeye çekti. İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri geldi. Metrobüsten dumanlar çıktığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.