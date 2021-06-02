banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İran'dan dijital para yasağı!
İran'dan dijital para yasağı!
Rasim Ozan Kütahyalı'dan skandal ifadeler: Nagehancım, bunlar bizim köpeğimiz!
Rasim Ozan Kütahyalı'dan skandal ifadeler: Nagehancım, bunlar bizim köpeğimiz!
Erdoğan'la gazeteci arasında hayvan hakları diyaloğu: Öldürdün mü?
Erdoğan'la gazeteci arasında hayvan hakları diyaloğu: Öldürdün mü?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Metrobüste korku dolu anlar: Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

Üsküdar’da metrobüste 2 grup arasındaki tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 02.06.2021, 11:43

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da Burhaniye metrobüs durağında öğle saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, metrobüste yolcular arasında kavga çıktı. İki kişi arasında başlayan tartışma, metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı sağa çekti ve kavga yola sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu