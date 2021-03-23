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Metrobüste dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde, metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Asayiş 23.03.2021, 18:32
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Metrobüste dikkat çeken yoğunluk

Korona virüs vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde, metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekti.

Korona virüs vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde İstanbul’daki metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Mesai saatinin bitimiyle birlikte evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarına gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarını unuttuğu görüldü. Duraklarda ve yaya üst geçitlerinde yaşanan yoğunluklarda ise vatandaşların korona virüs kurallarını adeta hiçe saydı. Yenibosna Metrobüs durağına yanaşan araçlara durakta bekleyen vatandaşlar binmek için adeta birbirleriyle yarıştı.
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