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Metrobüs yaya çarptı: 1’i metrobüs içinde olmak üzere 2 yaralı

Avcılar-Büyükçekmece istikametinde ilerleyen metrobüs, tellerden atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada metrobüs içinde bulunan bir yolcu ile birlikte iki kişi yaralanırken, metrobüs hattında yoğunluk oluştu.

Asayiş 16.07.2021, 20:48
Metrobüs yaya çarptı: 1’i metrobüs içinde olmak üzere 2 yaralı
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Avcılar-Büyükçekmece istikametinde ilerleyen metrobüs, tellerden atlayarak karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada metrobüs içinde bulunan bir yolcu ile birlikte iki kişi yaralanırken, metrobüs hattında yoğunluk oluştu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Metrobüs Haramidere Sanayi Durağı Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar Büyükçekmece istikametinde ilerleyen metrobüs, yolun karşısına geçmek için tellerden atlayan bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan şahısla birlikte, bir yolcuda metrobüs içinde savrularak yaralandı. Kaza sonrasında sürücü sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Kaza sonrası olay yerine gelen hat görevlileri metrobüs trafiğinin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza nedeniyle metrobüs hattında yaşanan yoğunluk, yaralıların ve kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
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