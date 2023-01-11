Metrobüs üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden bir kişi bilinmeyen bir nedenle atladı.

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden bir şahıs bilinmeyen bir nedenle atadı. Şahsı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbar da bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de şahsı tedavisi yapılması için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamarası ile görüntülendi.