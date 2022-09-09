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Metrobüs seferleri durdurulunca otobüs durakları doldu taştı

Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasından dolayı metrobüs seferleri durduruldu. Yenibosna metrobüs durağından geri dönen vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Asayiş 09.09.2022, 20:10
Metrobüs seferleri durdurulunca otobüs durakları doldu taştı

Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasından dolayı metrobüs seferleri durduruldu. Yenibosna metrobüs durağından geri dönen vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarptığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yenibosna metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar yol açılmayınca çareyi otobüs beklemekte buldu. Bunun üzerine otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi.

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