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DEAŞ’ın Türkiye’de yakalanan en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden ’Abu Zeyd/Üstad Zeyd’ kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İngiltere Kralı 3. Charles, "Annemin anısına saygı gösterirken, hizmete adadığı ömrünü onurlandırıyorum" dedi.
Metrobüs seferleri durdurulunca otobüs durakları doldu taştı
Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasından dolayı metrobüs seferleri durduruldu. Yenibosna metrobüs durağından geri dönen vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Asayiş 09.09.2022, 20:10
Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazasından dolayı metrobüs seferleri durduruldu. Yenibosna metrobüs durağından geri dönen vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.
Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarptığı kaza nedeniyle, metrobüs seferleri durdu. Yenibosna metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar yol açılmayınca çareyi otobüs beklemekte buldu. Bunun üzerine otobüs duraklarında yoğunluk meydana geldi.
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