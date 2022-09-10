Metrobüs kazasından saniyeler sonrası kamerada...Ortalık toz dumana karıştı

Avcılar’da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı ve 99 vatandaşın yaralandığı kazanın hemen ardından E-5 karayolunda ortalığın toza dumana karıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Avcılar mevkii metrobüs yolunda meydana gelen kazada iki metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken 99 kişinin yaralandığı öğrenilmişti. Kazanın hemen ardından oluşan panik çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ortalığın toza dumana karıştığı görülürken, dumanların E-5 karayolunu kapladığı anlar kameraya yansıdı.