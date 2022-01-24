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Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangının mesai saati sonrasında başladığı içeride kalan kimse olmadığı belirtiliyor.
Metrobüs duraklarındaki kar yoğunluğu devam ediyor
İstanbul’da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 24.01.2022, 20:07
İstanbul’da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağında oluşan yoğun kalabalık cep telefonu kamerasına yansıdı.