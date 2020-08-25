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Metrobüs alev alev yandı!
Bakırköy İncirli durağı yakınlarında seyir halinde olan metrobüste yangın çıktı. Vatandaşların son anda kendini dışarı atması ile can kaybının yaşanmadığı olayda, Mercedes Conecto model metrobüs küle döndü.
Asayiş 25.08.2020, 12:47 25.08.2020, 12:51
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Öte yandan, yangın anında zaman zaman patlamaların olması vatandaşlarda korku oluşturdu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar-Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes Conecto model metrobüs seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı
Metrobüsten dumanların çıktığını fark eden yolcular hemen şoförü uyardı.
Uyarılar üzerine duran metrobüs şoförü, yolcuların bir an önce tahliye olmasını sağlayarak metrobüs çevresinden uzaklaştırdı.
Yangın kısa sürede metrobüsün tüm alanlarını sardı. Alevler, metrelerce yukarı çıktı. Dumanlar ise İstanbul'un birçok noktasından görüldü.
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