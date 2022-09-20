Sancaktepe’de metro şantiyesinde hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakınlarının durumunu öğrenmek için şantiye önüne gelen aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki çalışma sırasında kule vinç devrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada olayda 2 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden işçilerin kule vinç kurumlucusu Ahmet Düzgün ve 3 çocuk babası operatör Yunus Karacaoğlu olduğu öğrenilirken yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden işçilerin cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise şantiye önünde toplandı. Şantiye önüne gelen aile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.