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Metro istasyonunda hareketli dakikalar
Şişli’de metro hattı raylarına atlayan şahıs, güvenlik görevlilerince çıkartıldı.
Asayiş 25.12.2021, 14:51
Şişli’de metro hattı raylarına atlayan şahıs, güvenlik görevlilerince çıkartıldı.
Olay, öğle saatlerinde Osmanbey Metro İstasyonu’nda yaşandı. Ö.D. isimli bir şahıs, metro gelmeden önce raylara atladı. İntihar teşebbüsünden bulunan şahsı fark eden güvenlikçiler olaya müdahale etti. Bu sırada istasyona yanaşan metro bekletildi. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle raylardan çıkartıldı.