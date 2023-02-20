Metrelerce sürüklenen tır bariyerleri biçti: Sürücü yaralandı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan tırın metrelerce sürüklenerek bariyerleri biçtiği kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı. Trafiğe kapanan D-200 kara yolunun Kırıkkale istikametindeki ulaşım ise kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Kırıkkale-Anlara D-200 kara yolu üzerindeki Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Elazığ’a seyreden İ.K. idaresindeki 34 EVM 684 plakalı tır, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendi. Bariyerlere çarparak durabilen tır sürücüsü İ.K. hafif şekilde yaralandı, dorsede yüklü plastik şişeler de etrafa saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün tedavisi, sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapıldı. Trafik ekipleri, D-200 kara yolunun Kırıkkale istikametindeki ulaşımı kontrollü olarak tek şerit üzerinden sağladı. Yola saçılan plastik şişeler de kara yolları ekiplerince temizlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.