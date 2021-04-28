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Metrelerce derinlikteki su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale’de metrelerce derinlikteki su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Asayiş 28.04.2021, 11:47
Metrelerce derinlikteki su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale’de metrelerce derinlikteki su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Merkez Etiler Mahallesi Şehit Fatih Yurtoğlu Sokak’taki bir ikamette yaşayan 7 yaşındaki Faruk Türkoğlu, dışarıda oynadığı esnada su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti. Çevredeki vatandaşlar bir süre kediyi çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Adrese gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna halat merdiven yardımıyla inen ekipler, kediye ulaştı. Çok korktuğu görülen yavru kedi, bulunduğu kuyudan çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu görülen yavru kedi, büyük mutluluk yaşayan 7 yaşındaki Furkan’a teslim edildi.
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