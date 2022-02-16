Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı!

Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme’ ve ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama’ suçlarından hakkında müebbet ve 35 yıl hapis cezası talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma dosyasının ekinde yer alan dosya içeriğinde Gürcan’ın faaliyetleri hakkında, “Türkiye’nin farklı ülkelerdeki askeri hareketliliği, TSK unsurlarının konuşlandırıldıkları bölgeler, sayıları, Katar ve Somali ile askeri işbirliği ve istihbarat faaliyetlerine ilişkin devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin tek bir raporda derlenerek spekülatif şekilde yabancı ülkelerle paylaşılmasının milli güvenliğimize üst seviyede tehdit arz ettiği değerlendirilmektedir” denildi.

Elebaşı Gülen hakkında ‘Pensilvanya merkezli din adamı’ ibaresi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yazılan müzekkereye verilen cevap yazısında, Gürcan’ın Türkiye hakkında ‘insan kaçakçılığı merkezi’ ifadesinin yer aldığı belirtildi.

MİT tarafından yazılan cevap yazısı ise şöyle:

“Üçüncü ülkelerin lehlerine strateji geliştirebilmelerini kolaylaştıracak şekilde Türkiye’nin askeri, savunma sanayii, dış ilişkiler, düzensiz göç hareketleri ve ekonomi politikasıyla ilgili devlet sırrı niteliğinde bilgiler derlediği, yönlendirici/hedef gösterici değerlendirmeler yaptığı ve tavsiyeler verdiği, askeri/ekonomik/teknolojik/biyografik istihbarat temini niteliğinde bilgiler paylaştığı, haberlerin toplandığı kaynaklara ilişkin konumu elverişli insan kaynaklarına (açık kaynak olmayan) yapılan atıflardan hareketle bilgilerin yabancı istihbaratçılarca erişim imkanı bulunmayan kurum, kuruluş ve ülkelerden sızdırıldığı/elde edildiğinin anlaşıldığı, bizzat sahaya ilişkin gözlemleri de aktardığı, Cumhurbaşkanı tarafından yabancı temsilcilerle gerçekleştirilen ve dış politikamız açısından nitelik itibarıyla gizli kalması gereken temaslara ilişkin bilgileri ilettiği, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hasım unsurlarca gerçekleştirilen menfi algı operasyonlarıyla paralellik arz eden bilgiler paylaştığı, Türkiye’nin milli güvenliğine tehdit oluşturan ve yargı kararları ile terör örgütü oldukları tescil edilen PKK/KCK mensuplarına yönelik ‘Kürt isyancılar’, FETÖ-PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen hakkında ise ‘Pennsylvania-based cleric’ (Pennsylvania merkezli din adamı) ifadelerini kullandığı, Türkiye’nin bazı şehirlerini bir kısım hasım yabancı unsurların ülkemiz aleyhindeki olumsuz söylemlerini destekler mahiyette ‘insan kaçakçılığı merkezi’ olarak nitelendirdiği belirlenmiştir.”