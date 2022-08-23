Meteoroloji uyarmıştı: Tekirdağ’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saatler öncesinde uyardığı Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde fındık büyülüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların hemen ardından Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde fındık büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının bir anda bastırmasıyla sokakta dolaşan vatandaşlar kaçacak yer aradı. Şemsiyelerinde yetersiz kaldığı dolu yağışında vatandaşlar duvar dipleri ve tentelerin altında yağışın geçmesini bekledi. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sokaklarda adeta dereye dönüştü. Yolda bulunan sürücülerde ilerlemekle güçlük çekti.

Dolu yağışından sonra sağanak yağışında etkili olmasıyla kentteki bazı mahallelerin sokaklarını su bastı.